Christian Nodal no se detiene ante el supuesto veto impuesto por su disquera El cantante brilla en el escenario y le canta Las Mañanitas a su querida madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A nivel personal, Christian Nodal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida al lado de Belinda, pero en lo profesional, el joven cantautor se enfrenta a una difícil situación legal que pone en riesgo su carrera musical. La reciente demanda interpuesta por el cantante contra su disquera, Universal Music, por aparente incumplimiento de contrato, parece haber desatado una dura batalla, incluso fuera de los tribunales, ya que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas emitió una carta de advertencia para vetar la música y el trabajo de Nodal en el país. La organización aparentemente se dirigió a empresarios y artistas para que se abstengan de contratar, fabricar o comercializar el trabajo musical del artista, si no es aprobado por la multinacional, según el diario El Universal. Esta advertencia también fue dirigida a todas las plataformas digitales que explotan la obra del cantante, así como estaciones de radio, televisoras y dos de las promotoras más grandes del país Azteca: Ocesa y Live Nation. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Mezcalent La carta también envía un contundente mensaje a la prometida del cantante, a quien le prohíben trabajar con su pareja. "A Belinda Peregrin para que se abstenga de realizar, producir, explotar, promover, comercializar, difundir o grabar cualquier videoclip, videograma, fonograma, grabación sonora con la interpretación como solista y/o conjunta del futuro demandado Christian Nodal", reportó el diario. Esto frena completamente el lanzamiento del dueto que los tortolitos planeaban para sus fanáticos. Ante la situación, en la que supuestamente también perdió el control de sus redes sociales, el equipo del cantante pidió recuperar sus cuentas para comunicarse con sus seguidores, pero la red de TikTok se negó ayudar al intérprete, ya que aparentemente la cuenta del artista era inicialmente manejada por la disquera, reportó el diario. Pero el veto, que multaría con varios miles de dólares a todo aquel que incumpla la petición, no fue obstáculo para que el cantante festejara por todo lo alto el cumpleaños de su madre, Cristy Nodal. En su presentación de este jueves previamente agendada en San Luis Potosí, México, Nodal subió a su madre el escenario para cantarle las tradicionales "Las Mañanitas". "Gracias Dios por ¡un año más! Gracias vida por darme al hijo ¡más amoroso y detallista!", escribió junto a los vídeos que capturaron el momento. "Gracias de verdad por ¡tan bonitas 'mañanitas'!".

