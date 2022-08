Christian Nodal muestra el pecho sin tatuaje de Belinda El misterio sobre uno de los tatuajes más grandes de Belinda que Christian Nodal tenía en su cuerpo ha quedado al descubierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2022, Christian Nodal anunció el término de su romance y compromiso matrimonial con Belinda. A partir de entonces, una de las controversias más importantes era qué sucedería con los diversos tatuajes que el cantante se hizo en honor de su novia. Poco a poco se fue revelando qué pasaba con cada uno de ellos. Sin embargo, el más grande e importante era una que se había realizado en el pecho con los ojos de la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate; lo ocurrido con este dibujo se había mantenido en secreto, hasta ahora. El intérprete de regional mexicano decidió posar por primera vez mostrando esa parte de su cuerpo y dejó ver que aquella mirada ha desaparecido. El autor del tema "De los besos que te di" dio a conocer una imagen donde se le ve acostado en una especie de colchoneta que está puesta en el pasto, porta unos shorts verdes y tenis a juego, que combinan con el color de su cabello. Lleva el pecho descubierto y se logra apreciar que, donde se encontraba el mencionado tatuaje, ahora lleva un dibujo conformado por pájaros, un águila, otras alas y la estrella de los vientos se conservó. Solamente puso un corazón verde, en honor a su tono de pelo actual. Christian Nodal Los cibernautas reaccionaron ante esta imagen en el cuerpo del famoso. "Que bonito mural en tu pectoral"; "Yo soy Da Vinci, tú mi obra de arte"; "Es un dibujo amorfo, eran bellos los ojos de Belinda"; "En verdad parece arte todo su pecho", y "Todavía le veo los ojos de Belinda", mencionaron. Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: JDS/The Grosby Group; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes le enviaron mensajes de apoyo y halagos. "Así queremos verlo ¿verdad? Feliz y en paz"; "Sana y reencuéntrate pronto Nodal. ¡Eres enorme!"; "Feliz y en paz"; "Eres el mejor, me encanta tu música"; "Precioso", y "Divino", fueron otros comentarios. Christian Nodal ha dejado atrás los escándalos y ahora se concentra en sus compromisos profesionales y su relación sentimental con la cantante Cazzu.

