Se desata conflicto entre Christian Nodal y J Balvin Parece que la comparación que J Balvin hizo a Christian Nodal sobre su nuevo look no fue del agrado del cantante de regional mexicano y han comenzado los dimes y diretes entre ambos cantantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El look de Christian Nodal con el pelo rubio y flores decorativas, que fue forma parte de la tendencia de Dior Primavera 2023, ha causado mucha expectación. Incluso, se ha convertido en motivo de polémica y memes que han estado a la orden del día. Como parte de los comentarios, el cantante de regional mexicano fue comparado con su colega J Balvin, quien aprovechó la ocasión para bromear con el asunto poniendo un par de imágenes de ambos y mencionando "encuentra las diferencias"; además, arrobó al intérprete del tema "De los besos que te di". Esta alusión parece no haber sido del agrado del también compositor, quien le respondió de inmediato a presentante del género urbano. "Yo si tengo talento carnal", advirtió Nodal en una historia que subió en su cuenta de Instagram, donde puso la imagen de J Balvin con la publicación antes mencionada. "Y puedo cantar orgullosamente mis canciones donde sea, como sea cuando sea con orgullo", agregó. "Tu foto la elegiste tú y la mía la eligió la prensa". Y agregó emoticones con risa burlona. Christian Nodal y J Balvin Christian Nodal y J Balvin | Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, agregó un video donde se le ve cantando el tema "Esto lo hago pa'divertirme" de René Pérez Residente, quien se ha enfrentado en diversas ocasiones con J Balvin. Para cerrar, se muestra en una fotografía sonriendo y pone la frase "Lo siento, yo también amanecí bromista". Christian Nodal y J Balvin J Balvin no se quedó callado y subió un video, en la misma red social, donde se le ve con un filtro que simula un tatuaje con el nombre de Belinda. "Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda", escribió para acompañar el audiovisual. Christian Nodal "Porque yo llego puntual a todos los conciertos de Medellín, yo llego", mencionó en referencia a las críticas a Nodal por cancelar conciertos de último momento."Pero la nota de ahorita se 'Be-Linda', una foto linda, con una buena intención. Se 'Be-linda'". ¿Acaso se desata la guerra entre Christian Nodal y J Balvin? Solo el tiempo lo dirá.

