Insultan a Belinda en concierto de Nodal y la reacción del cantante desata gran polémica; "Qué mal educado" Cuando el público empezó a cantar palabras altisonantes en contra de su ex novia, el artista contestó con pocas palabras. Su actitud no ha dejado a las redes indiferentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir christian nodal concierto cazzu argentina Credit: Mezcalent El más reciente concierto de Christian Nodal ofrecido durante las Ferias de Octubre, en Guadalajara, Jalisco, resultó un éxito absoluto con lleno total y aplausos a raudales. Sin embargo el evento ha dejado mal sabor de boca entre algunos en la red pues en un punto del recital fanáticos del nacido en Caborca, Sonora, se pusieron a cantar insultos en contra de su exnovia, la cantante, modelo y actriz Belinda, y la reacción de Nodal ha dejado mucho que desear, a juicio de algunos. En videos surgidos este lunes se observa el foro lleno a reventar mientras los fans cantan "Beli, Beli, chingas a tu madre, Beli, Beli". En el video se observa al artista hablando con uno de sus músicos mientras el cántico prosigue. Posteriormente se escucha a Nodal decir "Yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo". "Qué irrespetuosos. Y él qué mal educado", exclamó una usuaria de la plataforma sumándose a un coro de personas que mostraron su desapruebo ante dicha actitud. "¡El respeto hacia Belinda debió de comenzar por él!! ¡¡Pero el cómo todo un ardido se puso a hablar pestes de ella y ahora la bola se nacos que lo siguen hacen lo mismo que el !! ¡Qué se puede esperar de ese escuincle si es un niño inmaduro todavía !", exclamó alguien más ante el post surgido la tarde de este lunes. Las Fiestas de Octubre, la celebración anual más grande de Guadalajara, vio un lleno total en los conciertos de Nodal, según las redes del nacido en Sonora: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento Nodal no ha ofrecido comentarios respecto a lo ocurrido. Y el post solo le echa fuego a los fans de ambos bandos que defienden a sus ídolos férreamente tras la disolución de la que fuera la pareja del año de People en Español en el 2020. Por un lado los fans de la intérprete nacida en España quieren que vuelva a encontrar el amor y ante las noticias de que estaría saliendo con un apuesto y acaudalado empresario mexicano el revuelo no se ha hecho esperar. Por su parte Nodal sigue cosechando éxitos a nivel profesional y apoyando a la chica en la que se refugió al poco tiempo de terminar con Belinda: la intérprete argentina Cazzu, a quien apoyó recientemente viajando hasta Buenos Aires para estar presente en uno de sus conciertos.

