Conoce a Amely, la guapísima hermana de Christian Nodal La joven tiene 18 años y ha causado sensación en las redes sociales por su belleza y encanto. ¡Mira qué bella! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Christian Nodal tiene una hermana menor que es guapísima y ha conquistado las redes sociales con su belleza y encanto. Se trata de Amely, de 18 años, y es la princesa de la familia. Su madre, Cristina Nodal, afirma que está orgullosa de ella y así lo demuestra a través de las redes sociales, en las que comparte imágenes de sus adorables momentos en familia. Aunque la joven guarda su privacidad y no tiene una descripción en su cuenta de Instagram, se la ha visto en momentos familiares, como fue el caso de la celebración del Día del Padre el pasado junio o cómo la joven celebró con su familia sus 17 años. ¡La historia más hermosa de mi vida, mi pequeña Amely!”, escribió su progenitora en su cuenta de Instagram al pie de una foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amely ha demostrado que también tiene talento para el canto e incluso tiene una cuenta de fans en las redes que llamado Amely GN Fans, en la que también se revela cuál es la relación entre el cantante y su hermanita: son muy cercanos. El año pasado, Christian se hizo un tatuaje con el nombre de su hermana en la pantorrilla, lo cual fue criticado por algunos seguidores. Image zoom Instagram / Christian Nodal “Como chingan con los tatuajes. Es mi vida, mi piel, mi decisión. ¡Si a ustedes no les gusta felicidades no se pongan tatuajes y listo! No va pa’ todos no más pa’ los que se la pasan chingando preocupándose más por la vida de uno que de su vida”, respondió el cantante.

Close Share options

Close View image Conoce a Amely, la guapísima hermana de Christian Nodal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.