Exclusiva: Christian Nodal revela que está con una persona "con la que aprendo y comparto tanto" ¿se trata de Belinda? Christian Nodal abre su corazón y deja al descubierto parte de su vida personal ¿eso incluye a su novia? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 21 años, Christian Nodal se encuentra en la cima del éxito. Ha logrado posicionarse como todo un representante del género regional mexicano y ha obtenido diversos premios. Además, se considera afortunado a nivel personal porque ha encontrado en Belinda una pareja que lo apoya en todos los aspectos. “Esta es la mejor etapa de mi vida”, confesó Nodal a People en Español. “Hoy en día me encuentro muy realizado. El estar con una persona, con Beli, que me ayuda a sobrellevar todo esto, con la que aprendo y comparto tanto”. RELACIONADO: Belinda y Christian Nodal dan por primera vez detalles de su romance Image zoom Pero acaso ¿piensa formar una familia con la intérprete de “Dopamina”? Es probable, porque el cantante en cinco años “espero estar muy feliz, disfrutando con hijos”. Mientras tanto considera que “todo está fluyendo muy bonito” y “jamás había estado tan estable y tan feliz”. Image zoom Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS El cantante agradece la fortuna de la que goza; por ello, quiere compartirla con otros a través de acciones filantrópicas. Así, se ha unido a una novedosa campaña impulsada por la organización No-Shave November en colaboración con McDonald’s, donde se pretende que los hombres se dejen crecer la barba este mes y se rasuren a partir del 2 de diciembre para disfrutar de un sandwich "McRib" gratis. Si no, pueden simplemente adquirirla y lo que se recaude será donado a diversas iniciativas e instituciones en torno al cáncer. Image zoom Credit: Cortesia “Cuando empieza a crecer el bigote se queda toda la comida ahí. Entonces, lo cool que hicieron con esta 'McRib' fue hacerlo más divertido. [Deben] rasurarse y para cuando llegue el sandwich no estar batallando con los bigotillos”, reveló. “Dios da el don a cada quien y uno tiene que saberlo manejar. Mi voz no solamente la puedo usar para cantar, sino para hacer consciencia, para apoyar y, justamente, es lo que estoy haciendo, quiero ayudar, quiero ser parte, poner un granito de arena en el mundo para que todas las personas sean felices”. Image zoom Credit: Instagram / Christian Nodal Christian Nodal continúa en ascenso. Además, de haber sido nominado a Grammy estadounidense en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana por su disco Ayayay!, actualmente promueve el tema “Dime cómo quieres” que grabó a dueto con Ángela Aguilar, así como, dos versiones de la canción “Poco” que realizó en colaboración con el grupo Reik. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Conforme fue pasando el tiempo, la carrera se hizo más sólida. Si subía como artista, tenía que subir como ser humano para que no me comiera todo ese humo que se vive cuando estás, justamente, en los reflectores de toda la gente”, comentó. “Nada ha cambiado, sigo haciendo todo con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto para mis fans. Mi música es lo que mejor sé hacer”.

