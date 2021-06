¿Qué dijo Christian Nodal de que Lupillo Rivera se quitó el tatuaje de Belinda? Christian Nodal rompe el silencio y reacciona al borrado del tatuaje del rostro de Belinda que realizó Lupillo Rivera. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Lupillo Rivera se había quitado el tatuaje con el rostro de Belinda que tenía en el brazo; incluso, fue motivo de diversos memes al respecto. Ahora, Christian Nodal rompe el silencio y da su punto de vista ante esta acción que involucra a su prometida."Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su 'puerco', con su cuerpo, perdón", mencionó a los medios de comunicación. "A mí me hacen muy feliz los tatuajes, siempre me tatúo cosas que me hacen feliz", agregó. "Lo importante es que el señor esté feliz". En intérprete de "Dime cómo quieres" también dio detalles sobre la petición de mano a la cantante. Asegura que estuvo buscando el momento adecuado para realizarlo porque desde que iniciaron el romance estaba seguro que la convertiría en su esposa."Estaba desesperado porque había tenido como cinco oportunidades. Para empezar me acuerdo que a los dos meses de habernos hecho novios, llegué a la casa y les dije 'me quiero casar con Beli'. Le solté la información a mi familia y ellos me apoyaron mucho", agregó. "Para Navidad y Año Nuevo tenía preparado algo bonito, pero se enfermó mi familia de COVID y no pudieron ir" , explicó. "En España estaba esperando a que pasara algo bonito, ella terminó de grabar su serie y pensé 'ahí va se lo va a esperar'. Le festejé que había terminado su serie, entre comillas. Empezó como fiesta y luego fue todo muy romántico, pétalos y todas esas cosas que le encantan a las mujeres. Fue un momento inolvidable. Tengo el video; pero creo que ese nunca va a salir a la luz porque [le dije] '¿te quieres casar conmigo?', pero llorando". Christian Nodal, Belinda y Lupillo Rivera Credit: Alison Buck/Getty Images for The Recording Academy; Medios y Media/Getty Images; Charley Gallay/Getty Images for Bud Light SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal reveló que "no hay fecha" para la boda con Belinda porque ambos tienen mucho compromisos profesionales y deben checar sus agendas. "Hasta que los dos nos pongamos en enfoque, tenemos este tiempo para disfrutarnos".

