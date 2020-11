Close

Christian Nodal tira la casa por la ventana para festejar a la mujer de su vida El cantante mexicano celebró en grande — y con mucho hermetismo — el cumpleaños de una mujer especial. ¿Y Belinda? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Christian Nodal celebró en grande el cumpleaños de la mujer más importante de su vida: su madre Cristy Nodal. La madre del artista fue agasajada con una espectacular fiesta en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, en la que no faltó Belinda, la dueña del corazón de Nodal, “Que cumplas mil años mami, que me dures mil años, siempre joven y bella”, fueron las palabras del orgulloso hijo, según un vídeo compartido en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cristy Nodal, Belinda, Christian Nodal | Credit: Instagram Belinda no se quedó atrás y dedicó unas palabras a su futura suegra, antes de amenizar el festejo con su música. “La mujer más hermosa de esta noche, que este año esté lleno de bendiciones para ti, de cosas hermosas y maravillosas”, dijo la cantante. Image zoom Christian y su mamá Cristy Nodal | Credit: Instagram Cristy pasó una velada rodeada de familiares y amigos cercanos, disfrutando de un delicioso banquete, bebidas especiales y sobretodo mucha música, responsabilidad que en buena parte corrió a cargo de la talentosa pareja que conforman Nodal y Belinda. “Realmente cuando se es feliz, sé es feliz. Gracias por todo”, escribió la festejada en su cuenta de Instagram. Image zoom Cristy Nodal | Credit: Instagram La madre del cantante aprovechó para acallar los rumores de una separación de su hijo de Belinda presumiendo a la pareja en sus redes sociales y dejando ver la excelente relación que tiene con su futura nuera. Además, agradeció a la cantante por su participación en la fiesta. “La gente habla, la gente dice, al fin esto es real y [¡] esto es mi familia! Gracias por los que están conmigo en este día tan importante. Gracias mi bebé Belinda, el mejor cumpleaños!”, anotó.

