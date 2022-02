Christian Nodal cuenta qué es lo que más extrañaba de su vida como soltero Christian Nodal ha revelado lo que extrañaba de su vida antes de que Belinda apareciera en ella y los seguidores reaccionaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya son varias las semanas que Christian Nodal y Belinda llevan viviendo como solteros, desde que el cantante de regional mexicano anunciara públicamente que habían puesto fin a su noviazgo. En medio de la polémica que ha despertado esta separación, de las críticas y de la tristeza que de por sí trae el término de cualquier romance, Nodal ha revelado lo que extrañaba de su vida antes de que Belinda apareciera en ella. "Siendo sincero había olvidado los bellos sentimientos que tiene el camino de la música", aseguró el intérprete de "Botella tras botella" en Twitter. "Extrañaba tanto este sentir… GRACIAS POR TANTO 💚 La vida y su manera tan perfecta… No dejo de pensar en una frase de mi bisabuela. "Cuéntale tus planes a Dios si lo quieres hacer reír", añadió el joven de 23 años. Estas palabras destaparon todo tipo de comentarios de parte de los fans de la ex pareja. "Bien empanochado lo tenían a mi compa, secuestro emocional"; "en otras palabras, se nos vienen unos temas…"; "no me alegro de lo que te pasó hermano, pero se vienen canciones chidas"; "tú nunca has dejado el camino de la música, como mi Belinda lo pausó para acompañarte y estar a tu lado", dijeron en los comentarios. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) Lo cierto es que desde que terminó su relación, Nodal no ha dejado de mostrarse productivo en lo que le gusta: hacer música. Solo unos días después de la separación, el mexicano arrasó con su nuevo tema "Ni somos ni seremos", que algunos han asumido como un mensaje directo a la española. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, parece que Belinda ha regresado a su natal España a curarse las heridas de los últimos días y retomar su carrera de actriz. En este tiempo la cantante tampoco ha dejado de producir, y también estrenó el tema "Mentiras, cabr**n", que muchos consideran una respuesta a la canción de su ex.

