"Christian Nodal ya era famoso antes de Belinda... ellos quedaron en buenos términos", asegura fuente cercana al cantante Tras dar a conocer que el compromiso con Belinda había terminado, una fuente cercana a Christian Nodal aseguró que el cantante está en paz ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Nodal y Belinda Credit: Mezcalent.com; JDS/The Grosby Group Tras dar a conocer que daba por terminado su compromiso con Belinda, muchos se preguntan: ¿Cómo está Christian Nodal?, puues el artista siempre se mostró perdidamente enamorado de la cantante. "Christian está muy tranquilo", dijo en exclusiva a People en Español una fuente cercana al intérprete mexicano. "Sigue adelante con su carrera y sus proyectos". Pero, ¿la pareja quedó en buenos términos? "Sí, claro", aseguró la fuente. "Quedaron en buenos términos", y agregó. "Lo importante es recalcar que Chris está muy en paz". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tan en paz, que Nodal no reparó en responder a algunos de sus seguidores en las redes sociales, que lo señalaban como el malo de la relación y que supuestamente gracias a la rubia él se hizo famoso. "Ese es el problema, ustedes nada más piensan en números y en belleza física", refutó Nodal. "Ya era [yo] el artista más escuchado a nivel global", y agregó. "Decepción la que me llevé yo". Christian Nodal y Belinda mensajes Credit: Twitter Sin embargo, tras responder a sus detractores Nodal borró todos los mensajes. "Es la realidad, Christian Nodal ya era famoso antes de Belinda", reiteró la fuente. "Y les repito, ellos quedaron en buenos términos y todo está bien". Christian Nodal y Belinda mensajes Credit: Twitter Belinda y Nodal se enamoraron durante su participación en el programa La Voz México, tan sólido era su amor, que en mayo del año pasado la pareja se comprometió, por desgracia, el cantante de música regional mexicana fue el que dio a conocer que no llegaría al altar como lo había previsto. ¿Qué pasará con el anillazo que le regaló Nodal? Seguramente nos enteraremos pronto. People en español contactó a Belinda, y hasta el momento no ha respondido.

