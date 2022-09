Christian Nodal en el ojo del huracán por dedicar a Cazzu la misma canción que a Belinda Las polémicas parecen no tener fin para Christian Nodal. Ahora libra una nueva por culpa de una de sus canciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Christian Nodal no duda en presumir a los cuatro vientos el romance que mantiene con Cazzu; de hecho en un concierto, el cantante decidió dedicarle el tema "Eso y más". Si bien esto parecía un acto de amor, no fue bien recibido públicamente, debido a que es el mismo tema que el intérprete de regional mexicano le dedicó a su ex Belinda. "¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama "Eso y más". Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida…", mencionó Nodal en un video que subió Cazzu a su cuenta de Tik Tok. "Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu… No soy Romeo pero quiero a mi Julieta". Los cibernautas de inmediato se pronunciaron en contra del también compositor. "Eso no se dice. Le falta huevo para ser un caballero y sí, está dolido"; "Beli triunfando como siempre. Ya que la olvide porque ella ni lo menciona"; "Tal para cual los dos pizarrones rayados.. dolido por eso se comporta así"; "Me decepcionó. Ese niño no sabe que es amar. Dice amar a Cazzu"; "Siempre tiene que sacar a relucir el nombre de Belinda y ella ya ni en cuenta con él"; "Típico comportamiento de un dolido", y "no pues que chido que me dediquen una que ya le dedicaron a otra", fueron algunos comentarios. Nodal, Cazzu y Belinda Credit: Mezcalent.com; Juan Naharro Gimenez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones continuaron. "Tantas canciones y dedica las mismas"; "Para mí sería raro que me dediquen una canción que ya dedicaron antes"; "Cuando olvide a Belinda podrá amar a otra, pero ese olvido está lejos"; "Así dirá después que se arrepiente de dedicársela a Cazzu una canción de amor solo se dedica una vez", y "Miles de canciones y este vato le dedica la misma a todas. Que poco respeto para la pareja en turno", agregaron los usuarios. Christian Nodal Pese a la críticas Christian Nodal continúa con sus presentaciones y disfrutando de su idilio con Cazzu.

