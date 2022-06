Christian Nodal asiste a concierto de Cazzu y lo presume ¿el romance ya se consolidó? Todo parece indicar que Christian Nodal ha encontrado de nuevo el amor en la cantante Cazzu; ahora, el propio intérprete de regional mexicano muestra públicamente que sale con su colega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo un par de días, Christian Nodal fue captado en Antigua, Guatemala, de la mano de Cazzu. En dicho país, el cantante de regional mexicano ofreció un concierto y no dudó en pasear por las calles de la ciudad mostrando en todo momento que estaba feliz con la compañía de la rapera argentina. De hecho, ha salido a la luz pública un video donde ambos famosos interpretaron un tema juntos durante un show que el compositor ofreció días antes de viajar a la mencionada nación. Ahora, fue el propio autor del tema "De los besos que te di" quien no dudó en presumir que ahora le tocó a él acompañar a la representante de música urbana a su presentación en el festival Primavera Sound que se llevó a cabo el pasado jueves 9 de junio en Barcelona, España. Así, puso una historia en su cuenta de Instagram donde se aprecia que está detrás del escenario mientras su presunta novia está actuando para los asistentes al evento. Incluyó en la fotografía con una serie de emojis que incluyen una mano, un corazón verde, una araña, que es la portada del más reciente disco de la compositora y directora, y un par de estrellas. Cazzu y Christial Nodal Cazzu y Christial Nodal | Credit: Alexander Tamargo/WireImage; Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Cazzu posteó en la misma red social un par de videos del mismo evento. Christian Nodal y Cazzu Parece que la relación va viento en popa y hasta se ha rumorado que el intérprete de "Ya no somos ni seremos" se tatuó una telañara con una saco de dinero en la cabeza en honor de quien podría ser su nueva pareja sentimental. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal parece querer dejar atrás todas las polémicas en las que ha visto envuelto desde el término de su relación sentimental con Belinda y solo quiere, como ha mencionado públicamente, estar tranquilo y en paz.

