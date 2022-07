Christian Nodal dice "te amo" a Cazzu y desata polémica Las reacciones ante este gesto de cariño hacia Cazzu, la nueva pareja sentimental de Christian Nodal, no se hicieron esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Christian Nodal se dejó ver públicamente tomado de la mano de su colega Cazzu; posteriormente, el cantante de regional mexicano fue captado besándola y ahora le dijo "te amo" antes de que la compositora se subiera al escenario a cantar. Este momento, que quedó grabado en video y fue dado a conocer a través de Tik Tok, se ha traducido en una serie de críticas en contra del cantante. "Ay ¿a poco sí?"; "Ese no ama a nadie"; "Tan rápido ya la amaaa, jajaja"; "Lo bueno es que amaba a Beli y que según le hizo daño"; "Jajajaja ya tan rápido la ama, si ni se ve que le tenga amor. Se pasa"; "En un mes ya la ama, no hombre, ni sabes qué es eso"; "Ya tan rápido se le olvidó el anillo de la Beli"; "Te amo con cinco días seas bárbaro ese es de los que se enamoran en un día"; "Ya vi que eres igual que la mayoría", y "Ese nada más nunca aprendió", fueron algunos comentarios. También hubo quienes salieron en defensa de la pareja. "Bueno cada quien, por lo visto se sienten identificados con esa personalidad"; "Bellos, disfruten de su amor"; "Que bonita pareja. Obvio, tal para cual. Ellos no tienen que fingir una sonrisa ante nadie"; "Nada les cae bien gente; ¡¡¡déjenlos que se amen!!! No le hacen mal a nadie", y "Creo que la envidia es demasiado grande porque él puede buscar la novia que quiera; somos libres de hacerlo", mencionaron. Christian Nodal y Cazzu Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios a favor o en contra continúan y el video que se publicó en la cuenta de un cibernauta que se hace llamar Paito Caicedo tiene casi 600 mil reproducciones. Ni Christian Nodal o Cazzu se han pronunciado al respecto. Los tortolitos siguen disfrutando de su amor, al tiempo que el primero ha decidido tomarse un par de meses de vacaciones; según ha mencionado. ¿Será para pasar más tiempo al lado de su novia o simplemente descansad? Eso el tiempo lo dirá.

