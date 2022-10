Nodal deja claro quién es Cazzu en su vida: "La jefa, la patrona, la reina" Christian Nodal ha encontrado nuevamente el amor y no tiene miedo de gritarlo a los cuatro vientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los tiempos de Belinda parecen haber quedado atrás. Aunque no ha pasado un año de la separación del mexicano y la hispanomexicana, lo cierto es que Christian Nodal ha encontrado nuevamente el amor y no tiene miedo de gritarlo a los cuatro vientos. No es un secreto que Cazzu se ha robado el corazón del intérprete de regional mexicano. Incluso en una de las últimas publicaciones de la cantante argentina, dejó claro quién es ella en su vida. "La jefa, la patrona, la reina, la nena trampa y, mi vida, también sos Julietita", dijo al comentar las fotos de la joven. La relación de los jovencitos va cada vez más en serio. Fue en junio de 2022 cuando Nodal apareció por primera vez de la mano de Cazzu, y luego fueron captados besándose de manera pública y asistiendo juntos a diversos conciertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Mezcalent No obstante, en la medida que ha pasado el tiempo y su compromiso se hace más fuerte ninguno ha tenido reparos para expresar lo que siente. "[Estoy] bien, feliz", dijo Cazzu a los medios de comunicación. "La verdad que in love [enamorada]". Según la argentina, de Nodal la enamoró todo. "Fue más o menos así [amor a primera vista]; fue bastante... un flechazo", confesó. El es hermoso por donde lo veas".

