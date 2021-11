Christian Nodal dice a la disquera Universal "No van a poder parar mi música". Mira sus declaraciones El cantante mexicano Christian Nodal compartió un video en sus redes sociales en medio de un pleito con la disquera Universal. Mira sus fuertes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Nodal publicó un video en sus redes sociales donde hace fuertes declaraciones sobre la disquera Universal. "Ni @UMUSICMEXICO ni @UNIVERSALMUSICA podrán parar la música que es de todos ustedes", escribió el cantante mexicano junto al video. "Quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados con todo lo que se ha hablado sobre mí y sobre mi carrera estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal, quería dejar tranquilos a todos", dijo el prometido de la cantante Belinda. "Es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza", añadió. "Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal [están] denegadas, o sea que no existe tal veto, es falso", afirmó. El artista de 22 años asegura que es libre de tomar sus decisiones. "Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal", dijo, argumentando que la disquera estaba supuestamente molesta "porque yo no quise firmar un nuevo contrato". Usando el hashtag #NodalLibre en sus redes sociales, el cantante añade que ha trabajando muy duro los últimos cinco años de su carrera y no se detendrá. "Se me hace una injusticia", dice. "Yo no tengo ningún veto. Yo puedo seguir colaborando con los artistas que yo quiera. Se viene mucha música, muchas sorpresas, se viene la mejor etapa de mi carrera". Christian Nodal Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Adiós amor" agradeció la lealtad de sus fanáticos. "Gracias por todas las bendiciones que han traído a mi vida", dijo. "Hay Christian Nodal para rato, le pese a quien le pese. No van a poder parar mi música". People en Español pidió la reacción de Universal y aún no ha recibido respuesta.

