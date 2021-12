¿Desplante de Nodal hacia Belinda? ¡Las redes enfurecen contra el cantante! "Si no te deja ser, ahí no es". ¡Mira el video que ha causado conmoción entre los fans de la pareja por un gesto de Nodal hacia Belinda! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda y Christian Nodal se encuentran preparando estos meses su tan anunciada boda, pero un video que ha trascendido en redes de ambos cenando con sus amigos en un restaurante no ha gustado nada a los fans de la pareja, ya que aseguran que Nodal le hace un feo gesto a su prometida frente a todos. Mientras que los amigos bromean alrededor del intérprete de Te voy a olvidar cantándole una canción de cumpleaños, Belinda a su lado golpea repetidamente un plato con un cubierto a modo de celebración, algo que visiblemente molesta a Nodal, quien retira la mano de su prometida con mirada de cansado para hacerle callar. El clip en cuestión ya ha sido visto más de un millón de veces en las redes de Suelta la sopa, para estudiar despacio los movimientos de Nodal, gesto que al parecer enfureció a muchos de los fans de la bella Belinda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ay no, si no te deja ser, ahí no es", escribió una mujer en el comentario que más me gusta alcanzó bajo el video; "sí, como que le tiró la mano al final, no me había fijado bien, odioso", escribió alguien más; "está como molesto, Belinda sal de ahí", le aconsejó un tercero. La famosa intéprete de El baile del Sapito es diez años mayor que su prometido, quien se encuentra peleado con su disquera tras la demanda impuesta por el cantante contra Universal Music por aparente incumplimiento de contrato. Nodal Belinda compromiso Credit: IG Nodal Una guerra abierta que según el diario El Universal ha pasado a mayores y la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas emitió una carta de advertencia vetando la música y el trabajo de Nodal, para que empresarios y artistas se abstengan de contratar, fabricar o comercializar con su música, así como plataformas digitales, radios, televisoras, etc.

