¡Nodal en problemas tras ruptura con Belinda! ¿Demanda contra sus padres por fraude? Graves acusaciones se ciernen sobre los progenitores de Nodal. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una montaña rusa de emociones la que está viviendo el cantante Christian Nodal tras su sonada ruptura con su exprometida, la cantante mexicana Belinda. Después del éxito de su nuevo sencillo y las entradas agotadas en sus últimos conciertos, ahora enfrenta la grave demanda interpuesta contra sus papás por su antiguo sello discográfico. ¿Fraude en los contratos? Después de que el famoso cantante firmara con Sony Music, Univisión informó que Universal habría demandado a Cristy Nodal y Jaime González, productor de su propia disquera JG Music, por realizar contratos donde Nodal figura como titular de temas que fueron grabados con su anterior casa discográfica. Así lo anunciaron en el programa Ventaneando: "Los abogados de Universal se presentaron en la fiscalía para montar esta denuncia por presunto fraude genérico en contra de los padres de Christian Nodal, que son los dos que firmaron el contrato con Universal, al simular un contrato o contratos que buscan atribuirle a Nodal la titularidad de la obra propiedad de Universal Music o bien por fraude genérico", dando a entender que habrían tratado de engañar a Universal presuntamente con "contratos apócrifos donde reconocen a Christian como titular de los temas que grabó Universal". Christian y su mamá Cristy Nodal Christian y su mamá Cristy Nodal | Credit: Instagram Christian Nodal Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La batalla de Nodal y su entorno con su antigua casa discográfica no es algo nuevo: a finales del pasado año, el cantante demandó a Universal por haber incumplido el contrato que firmaron en 2017, algo que le habría supuesto pérdidas millonarias. Christian Nodal Mientras, Nodal arrasa con su nuevo éxito tras romper con la princesa del pop: Ya no somos, ni seremos, un tema que los fans del cantante interpretan va dirigido a su ex, por su letra de desamor y porque una rubia de cierta semejanza a Belinda es la protagonista del videoclip. Cristy Nodal, Belinda, Christian Nodal Cristy Nodal, Belinda, Christian Nodal | Credit: Instagram Belinda no se quedó atrás y publicó la demo de una nueva canción, "Mentiras, cabr**n" que se convirtió en un éxito instantáneo en redes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Nodal en problemas tras ruptura con Belinda! ¿Demanda contra sus padres por fraude?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.