Christian Nodal saca las uñas por Belinda que ha sido víctima de insultos y faltas de respeto "Es la mujer que amo, lo que digan los demás me vale madre". Con estas palabras y otras muchas, el cantante defendió el honor de su pareja. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que su apasionado romance saliera a la luz todos los ojos han estado puestos en Belinda y Christian Nodal. Cada paso que dan o palabra que dicen es motivo de noticia. Por eso, el cantante ha compartido cómo se siente al ver lo injustas que algunas personas son con ellos, sobre todo, con su novia. Contó que hace poco todo el mundo aseguraba que habían roto y tenido una fuerte discusión. Otra gran mentira. En realidad él desapareció porque le estaba preparando una sorpresa a su chica para llevársela a Punta Cana, pero todo lo que se produjo y dijo por ese detalle fue una locura, además de incierto. "Se armó un escándalo, que habíamos terminado", explicó con mucha educación. "La verdad es que sí me molesta". Aunque lo que sin duda más le duele son las ofensas que ha tenido que leer y escuchar sobre la que hoy es el amor de su vida. "Es increíble los comentarios de hombres hablando así de una mujer, es la mujer que amo y me duele. Y mujeres hablando pésimo de otra mujer, se me hace feísimo eso", prosiguió molesto. Es consciente de que ambos son jóvenes, guapos y famosos y que por tanto se va a seguir hablando de ellos. Lo acepta, pero lo que no permite es que se metan en su relación y traten de romperla. Eso no lo van a conseguir. "Es la mujer que amo, lo que digan los demás me vale madre", dijo contundente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus 21 años y a pesar de su juventud tiene claro qué quiere y qué no, y las faltas de respeto no son bienvenidas a su vida. "La gente no entiende que somos humanos y el poder de las palabras igual hieren, pero al final del día estamos en este medio y es lo que toca", concluyó resignado. Digan lo que digan, él está contento y feliz en el campo del amor y así piensa seguir todo el tiempo que sea necesario. Eso sumado a su exitosa carrera y una preciosa familia que le apoya, hacen que se enfoque en lo verdaderamente importante de la vida.

Close Share options

Close View image Christian Nodal saca las uñas por Belinda que ha sido víctima de insultos y faltas de respeto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.