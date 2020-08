Christian Nodal declara su amor a los cuatro vientos a Belinda en una romántica dedicatoria El cantante no ha podido resistirse a los encantos de su novia al ver una sensual foto de ella y ha aprovechado para declararle sus sentimientos frente a todos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre discreta en sus relaciones amorosas, esta vez Belinda no puede ni quiere disimular que está locamente enamorada. Y el afortunado en cuestión, Christian Nodal, parece que tampoco. Después de que su romance se confirmara por su programa La Voz Azteca, la parejita ha derrochado amor y sentimiento por los cuatro costados. Pero ha sido la declaración de amor del joven cantante mexicano de 21 años lo que ha derretido las redes. Su chica publicaba una espectacular foto en su perfil y Christian no pudo evitar comentarla con mucho corazón. "Te amo, mi bigotona de revista Vogueeeeee", escribió el intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una bonita y a la vez divertida dedicatoria a la que su enamorada ha respondido con una ristra de emojis riéndose a carcajadas. Su coqueteo en redes se traslada también a la pequeña pantalla donde ambos ejercen de jurado en el famoso programa musical. Ya no pueden ocultar que entre ellos hay una química explosiva. Este domingo la parejita del momento sorprenderá al público con un dueto muy esperado sobre el escenario interpretando "De los besos que te di". Una cita que promete mucho amor y complicidad. ¡Imperdible!

