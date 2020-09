¿Hay boda en el horizonte para Christian Nodal y Belinda? “Creo que hay anillo este año” Sin temor a comprometerse sentimentalmente, el cantante de 21 años reveló que le pedirá al “amor de su vida” que se case con él. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras aproximadamente un mes de noviazgo, el cantante Christian Nodal ya tiene planes de futuro con su novia Belinda, a quien le estaría dando un anillo de compromiso este año. “Me voy a casar con ella. Creo que para el otro año ya. Para este año yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, reveló Nodal en una entrevista en el programa La saga que se transmite por YouTube. Image zoom El intérprete de “Adiós amor” dijo que él es una persona que adora la libertad y vive sin temores de hacer lo que ama. Sobre el tatuaje que se realizó en el pecho de los ojos de su amada, Nodal aseguró que es un apasionado de aquellos que tienen un significado —y que en sí ya tiene más de 40 en diferentes partes de su cuerpo. “Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí a un gran ser humano, y siento que es el amor de mi vida”, expresó. “No tengo miedo de hacer lo que quiero. Hago lo que amo, lo que quiero y me hace feliz”. Image zoom Instagram / La Voz Ante una pregunta de la periodista Adela Micha sobre porqué no vive con su pareja, Nodal dijo que aún no han dado ese paso. Agregó que aunque entiende la seriedad de vivir con tu pareja, todo también depende de quién sea esta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sé que es difícil, que cada uno tiene su personalidad y gustos, pero cuando encajas con alguien no se hace pesado ni nada de eso”, manifestó. El canante reiteró que él y Belinda se conocieron en unos premios cuando ella lo sacó a bailar durante de una de sus presentaciones, pero que no fue hasta que trabajaron juntos como coaches en el programa de televisión La Voz México que empezaron su romance. ¿Cómo la conquistó? Componiéndole una canción.

