Christian Nodal cumple promesa y regala camioneta a maestro de primaria Un lado desconocido de Christian Nodal salió a la luz; luego hacerse público que es un hombre de palabra. Conoce esta conmovedora historia del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De nueva cuenta, Christian Nodal está en el ojo del huracán; sin embargo, en esta ocasión no es a causa de sus romances o escándalos con algún famoso. Ahora, es por una buena acción o, mejor dicho, por cumplir su palabra. El cantante le regaló a su profesor de primaria ¡una camioneta! De acuerdo con el maestro escolar Frank Javier Gutiérrez Sierra, el compositor mexicano le hizo una promesa cuando era niño y ahora la cumplió. "Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias Kisha... Christian, una promesa de cuando era niño: 'maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro'", relató Gutiérrez Sierra en su cuenta de Facebook. "Promesa realizada. Gracias y que Dios te bendiga. Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu profe Frank Javier Gutiérrez Sierra y yo también te quiero mucho". Acompañó el mensaje con imágenes del regalo y otra donde deja evidencia que realizó una videollamada con el intérprete del tema "De los besos que te di". Las reacciones ante este gesto por parte del representante de regional mexicano no se hicieron esperar por parte de los usuarios. "Que padre y que lindo que cumplió su promesa, para que se den cuenta de la calidad humana de él. No solo es un es ¡excelente cantante!"; "¡¡Muchas felicidades!! Que gran detalle"; "¡¡¡Wow!!! Qué bonito gesto de nuestro carboquense Christian Nodal"; "Muchas felicidades Frank. ¡Detallazo acordarse de su promesa", y "Muchas felicidades Profe ¡¡¡¡merecidísimo!!! Justamente, este tipo de acciones es lo que nos hace grandes… ¡¡Bien por Christian!!", fueron algunos comentarios. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No encuentro palabras para agradecerle a Dios porque siento que dejé ahí una pequeña huella en mi alumno [Christian Nodal] que todavía se acuerda de su maestro de sexto grado y que cumplió con su palabra", mencionó el profesor en entrevista al El Kuate de Carbona. Muchas emociones encontradas". Christian Nodal Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto; sigue enfocado en sus compromisos profesionales y ha mencionado que tomará en breve unas vacaciones.

