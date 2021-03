Christian Nodal cumple sueño de un fanático Un lindo gesto de Christian Nodal logró la sonrisa de uno de sus mayores fanáticos, quien no pudo controlar las lágrimas de emoción. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una acción sencilla por parte de los famosos puede convertirse en algo de suma importancia para un fanático. Eso ocurrió con un jovencito de nombre Javier Abraham, quien es un gran admirador de Christian Nodal, y recibió una gran sorpresa por parte del cantante. La historia inició cuando la hermana del chico, Jessica Marmolejo, aprovechó las redes sociales para viralizar un video donde él aparece cantando y bailando algunos éxitos del intérprete de "Adiós amor". El objetivo era que el exjuez de La Voz México pudiera verlo y le enviara un mensaje por su cumpleaños número 20. Los esfuerzos de la fashion stylist rindió frutos. "Te mando un fuerte abrazo carnal. Dios te bendiga mucho. A toda mi gente le encargo que vayan a darle mucho amor. Hoy cumple 20 años, es uno de los fans más chingones que tengo. Vi un video de una recopilación donde está bailando y cantando mi música", mencionó Nodal en dos breves audiovisuales que posteó en sus historias de Instagram. "Se siente muy bonito ver cómo transmite esa felicidad. Javier Abraham síguela transmitiendo toda tu vida". Christian Nodal - Hot List - August 2020 Image zoom Credit: JG Music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hermana no pudo ocultar su alegría ante la respuesta del novio de Belinda. "No saben la emoción que siento de esto. No puedo ni grabar porque ando llorando como loca, estoy que no me la creo", comentó en sus historias de la misma red social. Fanático de Christian Nodal Image zoom Además, Jessica Marmolejo dio a conocer el momento en el que Javier Abraham lloraba de felicidad tras ver el mensaje de su ídolo. Image zoom Christian Nodal, quien se tomó unos instantes hacer feliz a su fiel seguidor, demostró que el gran éxito del que goza no ha restado ni un poco la sencillez que lo caracteriza desde el inicio de su carrera.

