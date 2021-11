¡Christian Nodal comparte el sensual baile que le hizo Belinda en la intimidad! Con un travieso "mmm", el cantante disparó la temperatura de las redes con esta insinuante coreografía de su chica bajo poca luz ¡y mucho calor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el Día de Acción de Gracias, Belinda tuvo un show muy especial, pero esta vez no era para el público multitudinario que siempre la sigue, sino para su novio, Christian Nodal. Fue el propio cantante quien se encargó de mostrar tan solo un aperitivo de lo que parecía un baile íntimo y personal, con semi strip tease incluido. La cosa se quedó en eso, una primera parte que dejó a todos sus seguidores con la miel en los labios. Lo único que su prometido pudo escribir fue: "Mmmm". Lo que vino después queda para la imaginación. La feliz pareja hizo un hueco en su apretada agenda de compromisos para estar juntos y disfrutarse sin prisas. En esta ocasión, ninguno quiso perderse este día de agradecimiento tan especial sin la compañía del otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque los tortolitos todavía no han revelado la fecha de su boda, estos momentos de complicidad y chispa demuestran que quizás estén más cerca de lo que parece del 'Sí, acepto'. Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: IG/Christian Nodal y Belinda Las malas lenguas aseguran que podría ser antes de acabar el año, pero ellos ni lo confirman ni lo desmienten. Así que comienzan las apuestas. Lo que es un hecho confirmado es la unión de Belinda y Christian. Hace apenas unos días él mostraba su nuevo tatuaje en la cara que dice Utopía, el título del segundo trabajo musical de su chica. Ella, orgullosa del detalle, se lo mostraba encantada a sus seguidores. Por su parte, la cantante ha estado a su lado en las buenas y en las malas, especialmente en estas últimas. Hace unas semanas su chico se veía envuelto en una polémica con su anterior disquera. "No van a poder parar mi música", explicó el artista zanjando el asunto. Una reacción que recibió todo el apoyo de Belinda en las redes. Juntos han formado lo que parece un equipo perfecto en el que la química y la pasión también forman parte. Y para prueba este picante video...

