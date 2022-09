Christian Nodal causa polémica por culpa de Belinda Nuevamente, Christian Nodal es centro de la polémica a causa de su ex Belinda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2022, Christian Nodal dio a conocer en final de su compromiso y relación sentimental con Belinda. La ruptura estuvo rodeada de diversas polémicas por ambas partes. Con el tiempo, las cosas parecieron calmarse y el cantante inició una nueva relación sentimental con su colega Cazzu. Ahora, parece volver la controversia por parte del intérprete de regional mexicano que involucra, justamente, a su ex. Se dio a conocer un video donde el también compositor está en un restaurante de comida mexicana donde había música de mariachi. De pronto, un asistente del lugar comenzó a cantar el tema "La derrota" y se acercó con el micrófono hacia donde se encontraba Nodal, quien no dudó en continuar con la interpretación. En un momento, el fanático lanzó un fuerte insulto a Belinda que pareció tomar de manera normal su exnovio, quien continuó su improvisada presentación. Ante ello, los cibernautas se pronunciaron por la actitud del autor de "Botella tras botella" y el mencionado hombre. "No sé quién sea ese señor, pero es un hombre metiche y misógino, si es que se puede llamar hombre, ya que Belinda no se mete con él. Y menos hombre Nodal por permitir que hagan eso, solo es educación y respeto para la mujer", expresó un seguidor. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No está bien lo que hizo el señor, pero si esta acción fuera al revés, le apuesto que el género femenino lo aplaudiría. He visto que siempre la mujer cuando termina una relación con su pareja, esta ofende al hombre"; "Ya supérala"; "Así al rato con Cazzu"; "Muy bonita voz y todo, pero no es gracioso lo grosero del viejo ridículo", fueron otros comentarios. Hasta el momento, ni Belinda o Christian Nodal se han pronunciado al respecto. De hecho, cada uno está enfocado en sus respectivos proyectos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Nodal causa polémica por culpa de Belinda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.