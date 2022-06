Christian Nodal se quita el color rubio que le ocasionó controversias Te mostramos el nuevo look de Christian Nodal, para sustituir el rubio que desató una serie de controversias a nivel público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, causó revuelo el nuevo look que Christian Nodal se realizó en el cabello. El color era completamente rubio con unas florecitas, muy al estilo de Dios Primavera 2023. De inmediato, surgieron comparaciones del cantante con su colega J Balvin, quien con la intención de "hacer una broma" hizo una comparación entre ambos en redes sociales; lo cual, no fue del agrado del ex de Belinda. Así, se desató un conflicto entre el mexicano y el colombiano. Incluso, el primero escribió una tiradera en contra del reguetonero. Poco después, decidió disculparse con el intérprete de "In da Getto". "Estuve unos días encerrado en Hermosillo, Sonora, en mis tierras, haciendo una canción. Me arrepentí y me arrepiento. Ya no hay manera de pararla, va a salir", mencionó Nodal a los asistentes de uno de sus conciertos. Por su parte, Balvin aceptó las disculpas. Obviamente no soy nadie pa juzgarlo, estaba pasando un mal momento. "Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo", expresó en un video que dio a conocer en una de sus historias de Instagram. Christian Nodal y J Balvin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista", concluyó. Christian Nodal Con el fin de terminar con el motivo de conflicto y controversia, Christian Nodal decidió quitarse el tono de pelo y ahora lo tiene morado. Fue el intérprete de "Ya no somos ni seremos" quien dio a conocer su proceso y nuevo estilo al mostrar videos en sus historias de Instagram. Al parecer, el mensaje de amor propio y paz que realizó hace unos días en un compromiso personal y solo quiere seguir dedicándose a sus proyectos profesionales.

