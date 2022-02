¡Adiós para siempre! Christian Nodal borra uno de sus tatuajes de Belinda. ¿Cuál? Christian Nodal modificó al menos uno de sus tatuajes de Belinda, el que tiene en la zona quizás más visible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el pasado 12 de febrero Christian Nodal anunciara el fin de su relación con Belinda, muchos seguidores se han estado preguntando qué sucederá con los múltiples tatuajes de su ex que el cantante tiene en su cuerpo. Ahora las dudas parecen aclararse, y es evidente que el mexicano ha dicho adiós a la española para siempre. Varios medios de prensa han reportado que Nodal modificó al menos uno de los tatuajes de Belinda, el que tiene en la zona quizás más visible. Se trata de las letras "Beli" que se dibujó en la cara, en alusión al nombre de la cantante. Este fin de semana el intérprete de regional mexicano ofreció un concierto en Costa Rica donde, de acuerdo con las fotos capturadas por el fotógrafo David Chacón y compartidas en su cuenta de Instagram, Nodal tapó el tatuaje con los símbolos del póker: pica, corazón, rombo y trébol. Asimismo, la influencer Chamonic compartió imágenes donde muestra que el cantante de 23 años también habría modificado el tatuaje con los ojos de Belinda que llevaba en el centro del pecho. No obstante, las fotos dejan lugar a la duda de si realmente ya lo hizo. Muchos han sido los comentarios destapados desde que Nodal anunciara que ponía fin a su relación con la intérprete de "Amor a primera vista". "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que [Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", comunicó a todos sus seguidores. Aunque en un primer momento Belinda se mantuvo callada, luego rompió el silencio y también transmitió un mensaje a sus fans: "Estos días han sido difíciles. Vds. más que nadie, saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…", confesó. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) En medio de la polémica, el tatuador Antonio Morales, quien también ayudó a cubrir el tatuaje de Belinda que Lupillo Rivera se hizo en el brazo cuando tuvieron un romance, se ofreció a taparle los de Nodal completamente gratis, y compartió algunas ideas para sustituir cada uno de los dibujos en su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: IG/Christian Nodal y Belinda Aunque para el tatuaje de "Beli" Morales había propuesto cambiarlo por las palabras "Believe" o "Bélico", el cantante se decidió por otras opciones. Otros también se han preguntado qué sucederá con el anillo valorado en más de $3 millones que Nodal regaló a Belinda, o por el testamento en el que que, según el joven, iba a incluir a su ex novia como heredera de sus bienes.

