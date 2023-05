Christian Nodal revela bochornoso momento por no saber "perrear" El capítulo de vergüenza que vivió Christian Nodal por no saber el baile de moda no lo olvida y ahora lo cuenta sin reparo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Christian Nodal va viento en popa. Profesionalmente hablando, el cantante ha cosechado una serie de premios y está triunfando en cada uno de sus conciertos. En el plano personal, mantiene una sólida relación sentimental con Cazzu y pronto ambos se convertirán en padres de una nena. Pese a todos los éxitos, el intérprete del tema "De los besos que te di", también ha pasado por momentos no tan agradables y ahora revela qué pasó una situación bochornosa por no saber el baile de moda. "[Cazzu y yo] fuimos a un concierto de Wisin y Yandel y yo la verdad como no se perrear, yo iba por mi novia'", relató Nodal al podcast Escuela de Nada. "A mí me gusta mucho Wisin y Yandel, pero no era como que: 'voy a ir a un concierto de Wisin y Yandel". El representante de regional mexicano confesó que se desconcertó cuando le pidieron hacer perreo porque no sabía cómo hacerlo y fue motivo de bromas por parte de sus colegas, quienes le pedían sacar sus mejores pasos. "Fui por mi pareja y me acuerdo que yo iba llegando del baño y no me acuerdo que canción era y luego de la nada yo me pongo atrás de mi novia y estaba bailando", continuó. Pero yo me movía poquito y luego dice Wisin: 'Aprieta, Nodal, aprieta'". Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Manny Hernandez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras contar esta anécdota, el famoso volvió a ser motivo de broma por parte de Wisin. "Nodal, si no estás bailando con ella, salte", escribió en su cuenta de Twitter. Ese capítulo en la vida de Christian Nodal ya quedó en el recuerdo y ahora continúa su gira de conciertos, que incluye uno en España.

