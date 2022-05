Christian Nodal besa en público a una mujer Una sorpresa causó Christian Nodal cuando besó a una joven a la vista de todos. El cantante se muestra muy feliz con esta acción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su ruptura sentimental con Belinda, Christian Nodal ha sido visto con diversas mujeres. De hecho, actualmente, se asegura que mantiene un romance Mariana García, una modelo mexicana de 22 años, con quien el cantante ha sido visto en diversas ocasiones. Pese a ello, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" sorprendió al besar en pleno escenario a otra mujer, se trata de Carolina Ross, una de las cantantes invitadas a su concierto en Metepec, México. Fue el también compositor quien, tras terminar el dueto en vivo, hizo la presentación de la joven, a se refirió como una de sus más grandes fanáticas e intérprete de diversos de sus temas; así, decidió invitarla. "[Carolina Ross] empezó haciendo mis covers", dijo a los espectadores de su espectáculo. Sin embargo, no pudo continuar con los agradecimientos hacia su colega porque el público le hizo una petición. "Beso, beso", gritaba la audiencia. El nuevo productor musical hizo caso a las peticiones y se acercó a la chica para darle un beso en la mejilla. Ante la euforia de los asistentes, Nodal les pidió silencio para continuar la presentación de Ross. "Empezó haciendo covers, nunca había escuchado su música pero ahora que me abrió se los juro que es de los mejores talentos que he escuchado en toda mi vida", agregó sobre la joven. Christian Nodal Credit: Instagram / Christian Nodal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Carolina Ross, se pronunció ante esa experiencia. Sigo asimilando todo lo que vivimos esta noche Christian Nodal, ha sido un honor y una experiencia muy bonita conocerte. Te admiro muchísimo y los covers con los que empezamos me delatan. Gracias por creer en mi proyecto para abrir tu show esta noche y por compartirme de tu luz", mencionó en su cuenta de Instagram. Pese a haber estado en el centro de la polémica tras concluir su publicitado romance, Christian Nodal está atravesando por una gran momento profesional, ya que tiene diversas canciones en los primeros lugares de popularidad, ha ganado varios premios y acaba de abrir su propia disquera, donde ya tiene firmado a su hermano Gohn y ya realizaron su primer sencillo.

