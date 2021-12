Christian Nodal asegura que cuando haga su testamento incluirá a Belinda La relación sentimental entre Belinda y Christian Nodal va viento en popa; incluso, el cantante no descarta que su futura esposa sea su heredera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor entre Belinda y Christian Nodal es evidente; de hecho, la pareja, que se comprometió en mayo de 2021, está planeando su boda, aunque han sido herméticos en querer dar mayor información al respecto "Si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí [será mi heredera]", mencionó Nodal al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Todavía no tengo un testamento porque, realmente, no tengo que dejarle a un hijo o alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer cuando considere que estoy en un etapa más grande y mi carrera esté más concluida, claro que lo voy a hacer". En lo que refiere al enlace matrimonial, el cantante habló de los planes para llevarlo a cabo; también dio a conocer si quieren convertirse en padres en fechas próximas. "[La boda] sigue sin fecha. La verdad, es que estamos tratando que sea en el mejor momento en todos los sentidos, no hay fecha, pero ya estamos en eso", reveló. "[Respecto a tener hijos] los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino en que Dios nos está guiando y de momento es todo lo qué hay". Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Instagram/@belindapop SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal también habló sobre el comentario de Andrea Legarreta, quien les aconsejó que se él y Belinda se casaran por bienes separados. "Cada quien se tiene que encargar de su vida, lo digo con todo respeto. Jamás me atrevería a opinar del alguien más sin conocer a esa persona. No conozco a esa persona [Andrea Legarreta] pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra", concluyó.

