Atacan con hielos a Christian Nodal en una concierto y él enfurece "¡sáquenlos!" "¡Sáquenlos a la ch… y páguenles su boleto pa' tras", exclamó enojado el cantante dirigiéndose a quienes lo atacaron durante una presentación en Bolivia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡De pocas pulgas! Así resultó Christian Nodal quien enfureció durante un concierto que ofreció este fin de semana en Bolivia donde le lanzaron hielos estando sobre el escenario y él respondió con fuerza. "Quien me esté tirando hielo, sáquenlos a la chi***da y páguenles su boleto pa' tras", exclamó enfurecido, claro y directo. "A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando a esos güeyes o esas 'güeyas". En los videos que circulan en redes se observa al público abucheando a los responsables por la disrupción ocasionada y diciendo "¡Fuera, carajo!" Nodal se convierte así en parte de la larga lista de celebridades que han sido víctimas de proyectiles dentro y fuera del escenario, como le ocurrió a Wisin, del dúo Wisin & Yandel, y más recientemente a Karol G en su natal Colombia. @@chrisesperanza007 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista ha disfrutado su visita a la nación sudamericana y aprovechado para conocer su maravillas naturales, como consta en sus historias de Instagram: Christian Nodal en Bolivia Credit: IG Stories/Nodal Christian Nodal en Bolivia Credit: IG Stories/Nodal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este no ha sido el único incidente que ha rodeado a la visita del intérprete de música regional mexicana, originario de Sonora, a Bolivia. Su concierto programado para este domingo en el Estadio Rafael Mendoza fue cancelado por problemas con la compañía productora, según se dio a conocer por medio de un comunicado oficial. De acuerdo con el diario mexicano El Financiero Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor de Bolivia reveló en una entrevista que la empresa Dreams Productions estaba acusada "por estafa con víctimas múltiples". "Vamos a exigir hoy que se ofrezcan todas las garantías para la devolución del dinero a los consumidores que han adquirido" entradas para el concierto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Atacan con hielos a Christian Nodal en una concierto y él enfurece "¡sáquenlos!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.