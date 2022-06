Christian Nodal arremete de nuevo contra J Balvin: "Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria" Lo que inició como una comparación por parte de J Balvin y Christian Nodal, ocasionó la molestia del cantante de regional mexicano que ha subido de tono en contra del reguetonero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que la reacción de J Balvin a la nueva imagen de Christian Nodal, no fue de su agrado. Por ello, el cantante de regional mexicano tuvo una primera reacción contra el reguetonero asegurando que "yo si tengo talento carnal" y compone sus canciones; lo cual, no ocurre con el cantante urbano, quien hizo un video con su rostro utilizando un filtro donde se simula un tatuaje con el nombre de Belinda. Luego quiso parar el asunto y subió un video en sus historias de Instagram con la frase "esta tarde ando bromista". Además, dio un mensaje. "Ya no más. Esto solo fue para divertirme, pero ya. Ahora vamos para las cosas de verdad", mencionó J Balvin. Ese audiovisual desató la furia del representante de regional mexicano; el cual, hizo un nuevo video y le respondió directamente. "Esta gente no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de energía subió una foto para que hagan burla de mí", dijo Nodal en un video que posteó en una historia de la misma red social. Christian Nodal y J Balvin Credit: Christian Nodal Instagram/J Balvin Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien", advirtió. "Este compa no ha aprendido, te dio una patada en el culo Residente y no aprendiste, creo que te gustó". J Balvin y Christian Nodal Nodal aseguró que escribiría una canción a forma de tiradera contra el intérprete de "In da Getto" y le advirtió que "ojalá a mí sí me respondas" y continuó. "Eres un referente de todo lo que esta mal en esta industria. ¿Quieres burlarte? ¿Quieres hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo", enfatizó. "De qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada". Christian Nodal y J Balvin Por su parte, Residente, quien tuvo un problema con reguetonero, tomó partido del lado del compositor mexicano y reposteó la historia de este donde se escucha la posible tiradera y aparece una gorra con su "R". Habrá que esperar para saber cómo termina el conflicto entre Christian Nodal y J Balvin.

