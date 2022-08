Christian Nodal causa furor al aparecer ¡sin tatuajes! Descubre cómo se ve Christian Nodal sin los grabados en su piel que lo han hecho famoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el inicio de su carrera profesional, Christian Nodal ha mostrado abiertamente su pasión por los tatuajes. Incluso, durante su relación sentimental con Belinda, se realizó diversos dibujos en distintas partes de su cuerpo en honor de su entonces prometida. Tras la ruptura, el cantante se hizo otra serie de grabados que incluyeron la cara y le trajeron algunas críticas. Por ello, llama la atención que el intérprete de regional mexicano se mostrara públicamente sin uno solo de dichos tatuajes. El autor del tema "De los besos que te di" dio a conocer, en una historia de su cuenta de Instagram, una imagen, con un filtro verde, donde se le ve portando un sombrero y con el rostro completamente limpio. Los cibernautas de inmediato reaccionaron ante esta sorpresiva fotografía. "Sin tatuajes se ve muchísimo mejor"; "Es guapo sin tatuajes, la verdad qué diferencia"; "Ojalá pudiera borrárselos, se ve mejor sin tatuajes"; "Es un video viejo, pero tan guapo que era" y "Se veía mejor sin tanta cosa en la cara, ahora parece descuidado", fueron algunos comentarios. Por otro lado, Nodal causó furor tras expresar mensajes coquetos a su novia Cazzu. La cantante dio a conocer, en la misma red social, diversas instantáneas donde se le ve en la nieve y portando un traje azul cielo. Los halagos por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar. Sin embargo, llamaron la atención los escritos que le envío su enamorado. "¿Y esa reina?", dijo Nodal. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después escribió "Sí a todo" y acompañó un emoticón babeando. Ante ello, los usuarios también se pronunciaron. "Hacen bonita pareja"; "Cazzu te ganaste al más bello y caballero de todos. Cuídalo y ¡¡hazlo feliz por todas!!"; "Christian Nodal y Cazzu se merecen lo mejor. Son tan lindos ambos", y "Christian Nodal y Cazzu son los mejores, los amooo", expresaron. Christan Nodal Desde hace un tiempo, Christian Nodal ha dejado claro que quiere dejar atrás las controversias y prefiere dedicarse a sus compromisos profesionales; lo cual, está haciendo hasta ahora. Además, de disfrutar el romance con Cazzu.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Nodal causa furor al aparecer ¡sin tatuajes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.