¡Christian Nodal sufre dolorosa pérdida familiar un día después que su novia Belinda! El cantante compartió la triste noticia en sus redes sociales con un video y una dedicatoria conmovedora. "Siempre vas a estar en mi pecho y en mi mente". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Menos de 24 horas después de que Belinda anunciase destrozada el fallecimiento de su abuela materna, ahora es su pareja, Christian Nodal, quien sufre otra desgarradora pérdida familiar. Su abuelita, madre de Silvia Cristina Nodal, también les ha dejado. Era el propio cantante quien a través de su perfil en Instagram compartía la triste noticia con unas imágenes y una dedicatoria para su nana. "Dios te bendiga y te cuide mucho por allá, nanita Chayo, te amo con toda mi vida. Siempre vas a estar en mi pecho y mente", expresó apenado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Christian Nodal | Credit: IG/Christian Nodal La noticia fue compartida inicialmente por su madre Silvia en su perfil de Instagram donde dedicó a su progenitora, Rosario Gil Palomares, una poesía llena de amor, admiración y sentimiento. "¡Me partes el alma nanita! Por siempre te amare y recordaré. ¡Aprendí lo mejor de ti! Tu sencillez. ¡Gracias por enseñarme ese amor de madre que solo tú sabías dar!", escribió junto a un video de la abuelita. El triste acontecimiento llega prácticamente a la vez que Belinda perdía a su abuelita Doña Juana Moreno. Un momento profundamente doloroso para la pareja siempre tan unida a sus abuelitas. Todo el amor para ambas familias. QEPD.

