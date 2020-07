Christian Estrada, ex de Frida Sofía: "Estoy aquí para demostrarles que soy más que un escándalo" Christian Estrada, ex de Frida Sofía quiere dejar los escándalos atrás. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nombre de Christian Estrada automáticamente remite a pensar en el conflicto de Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Sin embargo, Estrada, quien participa en la competencia Guerreros 2020, dijo en exclusiva a People en Español que moverá cielo, mar y tierra para demostrarles a todos que él es más que un escándalo. ¿Qué experiencia te ha dejado participar en el concurso Guerreros? Venir a México ya era un desafío para mí, ya que viví aquí hasta los 2 años. Toda mi vida ha estado en Estados Unidos, por lo que es un estilo de vida diferente. Siendo parte de Guerreros… he aprendido mucho. He sido atleta toda mi vida, pero nunca he hecho algo así, así que es algo nuevo para mí y me encanta una competencia. Image zoom Cortesía Victor Khun ¿Crees que ganarás? Vine a Guerreros preparado mental y físicamente. Soy una persona muy competitiva y odio perder, así que voy a ganar esta competencia sin duda. La confianza es clave y estoy seguro de que tengo lo necesario para convertirme en el campeón de esta realidad. Image zoom Estás enfocado en tu carrera hoy, ¿cómo has dado vuelta a la página después de estar involucrado en escándalos? Mi carrera es muy importante para mí, especialmente ahora que estoy aquí para demostrarles que soy más que un simple escándalo. Vivo en el presente, no en el pasado. Estoy tan feliz [porque tengo] la oportunidad de demostrar mis habilidades. Creo que ya he cerrado tantas bocas debido a los escándalos que se vincularon conmigo y esa es otra página en mi vida. ¿Qué sigue para ti? Ya me han ofrecido muchos proyectos. Lo que vendrá después será un gran éxito… quizás telenovelas. Estoy muy emocionado y no puedo esperar a que me vean en la televisión estadounidense muy pronto.

