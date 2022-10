Ex de Frida Sofía se separa de la madre de su hijo Se dio a conocer que Christian Estrada, quien fuera novio de Frida Sofía, se ha separado de Ferka, la madre de su primogénito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, se ha rumorado que Ferka y Christian Estrada estaban separados tras dos años de relación y un hijo en común, Leonel. Ante ello, la actriz había preferido mantenerse hermética sobre el tema; ahora confirma su separación del ex de Frida Sofía. "Christian y yo estamos separados", confirmó Ferka en el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). La famosa, quien participa en el segmento de esta emisión titulado "Las estrellas bailan en Hoy", no quiso ahondar al respecto ante el leve cuestionamiento de Galilea Montijo. Aseguró que todo estaba bien. "Como todas las parejas tienen altas y bajas", mencionó. "Y se tomó una decisión y por el momento no estamos juntos". Incluso, la joven bromeó de no estar interesada en tener una nueva relación sentimental por el momento; de hecho, tenía planes de boda con el modelo y ahora todo eso ha quedado detenido. "Apenas voy a empezar mis vacaciones", dijo sonriendo. Christian Estrada y Frida Sofia Christian Estrada y Frida Sofia | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, se ha mencionado que Christian Estrada también confirmó la separación. Sin embargo, los cibernautas esperan que haya una reconciliación y lamentan que esta pareja esté distanciada. "Ya le hablas dado el anillo de compromiso, ojalá que solo sea una separación temporal"; "Ya no está con Ferka. Nooo por favor. No me digan esooo"; "Pues no que tanto amor con Christian; por eso no hay que creer todo lo que publican. Pura pantalla"; "Tan bonitos que se veían como familia en el bautizo", y "No puede ser lo que se dice Ferka. Tan hermosa familia con su angelito hermoso", fueron algunos comentarios. Christian Estrada y Fernanda Quiroz Christian Estrada y Fernanda Quiroz, Mayo 2021 | Credit: Mezcalent.com Quizá más adelante Ferka o Christian den a conocer las razones de su separación o quizá hay una reconciliación como piden en redes sociales. Solo el tiempo lo dirá.

