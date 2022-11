Ex de Frida Sofía está arrestado por secuestro de su hijo Christian Estrada podría pasar mucho tiempo en prisión por diversos delitos de los que ha sido señalado por la madre de su hijo, María Fernanda Quiroz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana María Fernanda Quiroz dio a conocer que Christian Estrada, expareja sentimental, le había tendido "una emboscada" para secuestrar al hijo de ambos, Leonel. La actriz de inmediato dio aviso a la policía y llevó a cabo la denuncia correspondiente para recuperar a su niño. Ahora, se da a conocer que el modelo fue arrestado y el pequeño ha sido entregado a su madre. "Las cosas se complicaron. Lamentablemente, el padre de mi hijo procedió mal. Entonces, ya procederán las cuestiones por oficio", explicó Quiroz al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Pero, gracias a Dios, mi hijo ya está en casa". Por su parte, Ingrid Balderas, abogada de Ferka, como también se le conoce, dio los pormenores del arresto de Estrada. "[Christian Estrada] está detenido. Es violencia en contra de los dos, del menor y de la señora Fernanda Quiroz", explicó al mismo medio. "Es sustracción del menor; usurpación de funciones por parte de uno de sus supuestos abogados y violencia". Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La representante legal dio a conocer que existe otra denuncia en contra del ex de Frida Sofía; lo cual, complica su situación legal. "Ya existe un antecedente por violencia familiar en contra del señor Christian ya que sustrajo unos documentos del departamento de Quiroz que son del menor y que no puede tenerlos ni disponer de ellos", concluyó. Mientras María Fernanda Quiroz ya está en casa con su hijo, Christian Estrada está a la espera de ser trasladado a una cárcel de la Ciudad de México, donde se desarrollaron los hechos.

