"No guardo rencor": Christian Estrada rompe el silencio tras su arresto Tras ser acusado por la madre de su hijo María Fernanda Quiroz de secuestrar al niño, el ex de Frida Sofía fue puesto en libertad y envió este contundente mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras ser acusado por la madre de su hijo María Fernanda Quiroz y posteriormente detenido por las autoridades mexicanas por supuesta sustracción de menores, Christian Estrada fue puesto en libertad y aprovechó para enviar unas palabras a sus seguidores. El exparticipante del reality show Guerreros compartió un documento en sus redes sociales en el que se le exonera de la acusación en su contra al ser considerada arbitraria. Además, el joven influencer aprovechó para agradecer a Dios y a todos los que estuvieron al pendiente de él. "Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. Les digo, no se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero porque no lo hay, ni lo ha habido", comentó el modelo de 33 años en su Instagram. "Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie. A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros, es tu derecho hijo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El arresto a Estrada se produjo el pasado fin de semana luego de que su expareja sentimental aseguró que éste le había tendido "una emboscada" para secuestrar al hijo de ambos, de 1 año. Christian Estrada y su hijo Leonel Credit: Instagram / Christian Estrada "Las cosas se complicaron. Lamentablemente, el padre de mi hijo procedió mal. Entonces, ya procederán las cuestiones por oficio", explicó Quiroz al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Pero, gracias a Dios, mi hijo ya está en casa".

