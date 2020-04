Te presentamos al novio de Christian Chávez: “Estoy muy feliz” Christian Chávez enfrenta esta crisis más positivo que nunca y muy bien acompañado de su novio Maico Kemper . By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La pandemia del coronavirus no le quitado el sueño a Christian Chávez. Por el contrario, el ex RBD está más activo que nunca. “Hay que vivir en el aquí y el ahora”, dice el cantante. “Yo que soy persona que sufrió mucho tiempo de ansiedad y me decían que la ansiedad es este exceso del futuro o demasiado pasado. Con esto que está pasando [sé que hay que] vivir el presente”. Y si es junto a su pareja Maico Kemper mucho mejor. “Es una persona que llegó cuando yo pensé que no iba a encontrar esa parte que uno busca”, confiesa el también actor que tiene un rol en la tercera temporada de la serie La casa de las flores (Netflix). Image zoom Instagram “La admiración es algo básico en una relación y a mí no me había pasado admirar a mi pareja y eso cambia mucho la forma en la que te relacionas, y estoy muy contento con él”. ¿Quién es Maico? “Es maquillista y trabaja en editorial de moda, ahora qque estamos en cuarentena hacemos muchas cosas como tocar la guitarra”, cuenta Chávez, quien tiene continúa preparando sus conferencias El poder de reinventarte. “Son dirigidas a todo el mundo”, narra. “Hablo desde RBD de cómo era un estrella mundial y de pronto perderlo todo por situaciones de la vida, por malas decisiones, por cosas humanas que nos pasan a todos y después cómo te reinventas de nuevo para levantarte y seguir persiguiendo tus sueños”. La faena para lograr su cometido y más en medio de esta crisis mundial claro que no es fácil, pero tampoco imposible “Hay que proponernos metas a corto o largo plazo”, aconseja el mexicano. “Es importante levantarte a una hora temprano. No dormir muy tarde, no estar todo el tiempo acostado con la luz apagada porque eso te genera una depresión”, finaliza. Advertisement

