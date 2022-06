Christian Chávez arremete contra Televisa: no quiso que revelara que es gay

Cuando era un adolescente y estaba en un gran momento de su carrera como actor, Christian Chávez tuvo que elegir entre su profesión o la libertad de asumir públicamente su sexualidad.

El hecho de reconocer que no era heterosexual le trajo no pocos problemas, entre ellos la desaprobación de Televisa cuando aún era un exitoso RBD, contó el actor y cantante en el podcast El ABC DE: LGBT+

Según cuenta, la empresa quería desmentir la noticia de que él era gay, luego de que publicara unas fotos de su boda. "La empresa, obviamente, quería desmentir, la empresa quería decir que era un fotomontaje, quería decir que simplemente era una mentira que estábamos haciendo algún cortometraje o alguna cosa así. La verdad es que era una fotos muy inocentes, yo le estaba poniendo el anillo de matrimonio, estábamos firmando los papeles, lo estaba cargando entrando a la suite presidencial" .

"Yo le dije a mi productor (Pedro Damián) que a mí me hubiera encantando que cuando yo tenía 15 años y le pedía a Dios todas las noches que me cambiara, porque yo pensaba que lo que yo era no estaba bien, y nunca pasó, hubiera habido alguien ahí fuera que estuviera en la televisión y que pudiera vivir su vida plenamente, sin miedos, sin tenerse que sentir avergonzado, entonces me pidió que tenía que escribir un comunicado", contó.

Christian Chávez Christian Chávez | Credit: Mezcalent

"Yo no sabía qué era un comunicado, por supuesto porque solo tenía 23 años, entonces me senté en la computadora de su casa y comencé a escribir. Me acuerdo que fueron casi tres horas, las horas más complicadas porque escribía y borraba, escribía y borraba y no sabía qué poner porque no quería poner la palabra gay, no quería poner la palabra homosexual, no quería ofender a nadie pero al mismo tiempo quería quedar bien con todos", dijo.

A pesar de todo, Chávez encontró apoyo en los miembros del grupo RBD, con quienes fue sincero respecto de su sexualidad desde el primer momento.

"Yo le decía al productor: 'Oye, pero es un grupo, somos seis, no le puedo faltar el respeto a los demás, les tengo que decir que voy a hacer esto'. Hablé con cada uno de ellos y ellos me dijeron: 'Te apoyamos, hazlo, es lo que necesitas hacer, es algo de lo que no te tienes que avergonzar'", relató.

Christian Chávez Christian Chávez | Credit: Mezcalent

A pesar de que su decisión fue la correcta, una vez que se declaró públicamente gay a Chávez se le cerraron muchos caminos profesionales. "Mis sueños de adolescente que se habían hecho realidad se empezaron a romper. Se me informó que los planes de mi futuro ya no estaban disponibles en la empresa, puesto que ahí se hacían telenovelas y ya nadie creería personajes heterosexuales interpretados por mí", aseguró.

Aunque no de manera tan detallada, Chávez ha hablado en otras ocasiones de lo mucho que sufrió cuando tuvo que asumir su sexualidad a los 23 años. "Me costó trabajo, lloré muchísimo, me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos, de compañeros, productores, directores, hasta gente de mi propia familia", dijo el ex RBD en entrevista con MezcalTV.