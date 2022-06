Christian Chávez se pronuncia por primera vez sobre demanda de su ex por supuesta agresión Tras haber sido acusado de supuesta violencia intrafamiliar, Christian Chávez rompe el silencio sobre lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de 2020, Christian Chávez fue acusado legalmente por su expareja sentimental, un hombre de origen holandés de nombre Maico Kemper, por violencia intrafamiliar. Desde entonces, el integrante de RBD ha guardado silencio sobre este tema, hasta ahora y habla por primera vez de esta situación. "No quise nunca hablar de nada porque aprendí del pasado que no funciona de nada hablar", mencionó Chávez a los medios de comunicación. "La verdad es que hay que, de pronto, callar y dejar que el tiempo pase". Para el cantante está situación fue un aprendizaje a nivel personal y solo le interesa seguir con su vida."Casa tropiezo, cada caída te hace más fuerte. Al final, también valoras a las personas que están contigo, que están alrededor de ti. Creo que el tiempo siempre habla de las cosas [que en verdad ocurren]", expresó. "Uno nunca se acostumbra a los madrazos [golpes de la vida], pero al final, es algo que así pasa; qué digo, pega mucho y la forma como fui visto por muchas personas que me señalaron si es duro. christian chavez rbd crop top Credit: christian chavez instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la reciente marcha del orgullo gay en la Ciudad de México, Christian Chávez aseguró que todavía se debe luchar por algunos sectores de la comunidad que todavía están desprotegidos. "Ahorita, creo que lo menos importante es tu sexualidad, ese es el mensaje más bonito. Tenemos que seguir luchando por los derechos, sobretodo de las personas trans, porque no solamente soy los gays, las lesbianas, los bisexuales; las personas trans creo que son las que más han sufrido a lo largo de los años y les tenemos que poner toda la atención todo el colectivo", concluyó.

