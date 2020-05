Christian Chávez rompe el silencio sobre la denuncia de su ex por violencia doméstica Christian Chávez se pronunció ante las acusaciones de haber agredido a su última pareja sentimental. El cantante hizo una fuerte confesión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que Christian Chávez fue acusado legalmente de violencia doméstica por su expareja sentimental Maico Kemper, con quien sostuvo un romance por poco más de un año. Ante ello, el ex RBD decidió hacer frente a la situación y habló al respecto. Primero lo hizo en un comunicado de prensa en el que advirtió que “no puedo dar ningún tipo de declaración” por asuntos jurídicos. Luego, lo hizo de manera verbal. “Estoy pasando por un proceso un poco complicado, que se va a arreglar por la vía legal, ya se están tomando acciones”, reveló Chávez en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “No pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad”. RELACIONADO: La increíble transformación física de Christian Chávez: "Es un proceso que tomó tiempo". Image zoom mezcalent El cantante aprovechó para dar a conocer que había estado inmerso en una relación tóxica que es la causante de sus problemas actuales. “Les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio”, advirtió. “Es algo que se debe de parar. Estoy pasando por este proceso por lo mismo, porque decidí, en este momento de amor propio, decir: ‘No, no voy a caer en esto y no voy en chantaje tampoco’ ”. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Christian Chávez dejó claro que ninguna razón es suficiente para aceptar estar con una pareja que se convierta en algo dañino a nivel personal y emocional. Mientras el proceso legal toma su curso, el también actor continuará con sus actividades habituales. “Les pido que aunque tengan miedo, que aunque los chantajeen, no regresen a una relación que los está destruyendo o que los hace menos”, mencionó. “Estoy bien. Voy a seguir haciendo mi vida normal porque no tengo nada que deber ni nada que temer”.

