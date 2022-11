Christian Chávez revela que su madre lo corrió de casa al saber que era gay

"Les dije: 'Papá, mamá, soy gay. Dije: ¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Era muy importante para mi que las personas que más me amaban supieran quién era yo porque si no sabían esa otra parte de mí, tenían que saberlo", relató Chávez a Yordi Rosado (YouTube). "En ese momento, mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así".