Christian Chávez responde a acusaciones de su ex y lo acusa de extorsión Luego de que su expareja lo acusara de maltrato físicamente, Christian Chávez le abre un proceso legal. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Christian Chávez informó que presentó hace varios días una denuncia contra su ex Maico Michael Kemper por extorsión. El ex RBD tomó la decisión de presentarse ante la fiscalía de su país luego de que Maico lo acusara de violencia familiar y rompieran su relación amorosa de más de un año, según medios de comunicación mexicanos. “Tal y como lo manifiesta nuestro cliente la semana pasada, ya se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la probable comisión de diversos delitos, entre ellos, el de extorsión”, expresó David Acevedo, uno de los abogados de Chávez, a través de un comunicado. Image zoom Instagram Acevedo culpó a Maico de tratar de "distorsionar" los hechos con la intención de “extorsionar” 3 millones de pesos mexicanos a su cliente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los abogado de Chávez le han recomendado que no ofrezca ningún tipo de declaración al respecto mientras se están llevando los trámites legales. En una de sus más recientes mensajes en las redes sociales, el también actor se ha limitado a compartir fotos con sus familiares e incluso trucos de belleza para cuidar la piel. Antes de acudir a la fiscalía, había dicho a sus seguidores en Twitter e Instagram que estaba tranquilo y enfocado “en su familia y trabajo”. "Sí estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia, creo fielmente en la justicia y la verdad, lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo si no alzas la voz desde el principio", dijo Chávez en un video en Instagram el pasado 20 de mayo.

