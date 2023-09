Christian Chávez criticado por mostrar bandera mexicana con colores de la comunidad LGBTQ+ en concierto de RBD Tras causar revuelo por cantar con un traje charro color rosa, Christian Chávez crea polémica al mostrar una bandera mexicana con los colores de la comunidad LGBTQ+ en un concierto de RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Chávez causó revuelo al cantar en un concierto de RBD vestido con un traje charro color rosa. El cantante mexicano volvió a crear controversia al mostrar una bandera mexicana con los colores de la comunidad LGBTQ+ en otro show de la banda. Chávez ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual, y su intención era mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQ+, pero no todas las reacciones fueron positivas. "Gracias por escucharme y conectarse ámense y respétense … ¿si no lo haces tú, quién?", escribió en Instagram el artista junto a un video con la bandera. A Chávez le llovieron comentarios en las redes sociales. "Agárrate porque se te va a ir México encima, está prohibido hacer eso con nuestra bandera", comentó un seguidor. "¿Y así pide respeto a su comunidad? Qué mal", opinó otra. "Qué insulto para la bandera de México", sentenció otro cibernauta. Maite Perroni le mostró su apoyo comentando con emojis de corazones rojos. "Gracias por estas palabras, creo que todos nos identificamos un poco con lo que dices. Gracias por no tener miedo de enseñar a la gente que te ama quién eres de verdad, por ser una voz tan importante y poderosa para nuestra generación. Que hermoso verte así, tan fuerte, tan empoderado, tan CHRISTIAN CHÁVEZ", comentó un fanático. La popular agrupación mexicana ha acaparado titulares con su gira de reencuentro. Tras la polémica generada por esta bandera mostrada por Chávez durante el espectáculo, muchos se preguntan si el cantante será multado, ya que según la constitución mexicana hacer modificaciones a la bandera podría ser considerado un delito, reporta Milenio. RBD Credit: Mezcalent El cantante —que recién celebró su cumpleaños 40 con una fiesta estilo Barbie con temática rosa— también fue aplaudido por muchos. "Eres una representación y orgullo, gracias por ser la voz de muchos", comentó un seguidor. "Te amo", le escribió la actriz Mariana Seoane. "Estoy tan orgullosa de ti y celebro su triunfo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Chavez RBD Credit: Mezcalent El pasado fin de semana, RBD se presentó en Nueva York y Washington. En uno de los conciertos, Chávez portó un traje de charro color rosa con detalles dorados y unos tenis, por lo que fue criticado por algunos por no usar este traje típico "conforme a los cánones" de la charrería. "Veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar. El traje de charro tiene otras características", dijo Chávez en un video que publicó en sus Instagram Stories. "Únicamente, estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho. No es un traje de charro, no soy charro. Simplemente, es una interpretación de la mexicanidad como el rosa mexicano, como algunas partes de mexicano. Pero es un show; no soy charro, no estoy en una competencia de charro y, obviamente, respeto muchísimo a esa comunidad. Y si se sintieron agredidos lo siento, pero en ningún momento fue así". En su cuenta de Instagram, publicó fotos con el traje con el mensaje: "No soy monedita de oro pa caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieren...ni modo". Hasta ahora, Chávez no ha dado declaraciones públicas sobre las críticas que ha recibido sobre la bandera mexicana que mostró en su más reciente show.

