Christian Chávez confiesa cómo está su corazón y habla del reencuentro con los RBD en la boda de Maite Perroni: "Fue nostálgico" El cantante y actor Christian Chávez habló en exclusiva con People en Español sobre el mágico momento que vivió en la boda de Maite Perroni Si alguien está satisfecho con lo vivido este 2022, ese es Christian Chávez, y no es para menos, el actor cierra con broche de oro este año. "El [2023] me verán en la última temporada de Madre solo hay dos, serie de Netflix, en la cual compartí tres temporadas con un maravilloso elenco como Paulina Goto y Ludwika Paleta. Fue un personaje que me llenó muchísimo y que le gustó mucho al público", dice en exclusiva. "Acabé [también] una serie de Star Plus Latinomerica que es la historia de un chavito transexual que desafía todas las reglas en un pueblo en México, es una comedia maravillosa. Mi personaje es una antagonista que lo disfruté al muchísimo y después de eso se estrena una pelicula de Ernesto Contreras con Silvia Navarro y video cine. Estoy muy contento". Cristian Chávez Credit: Medios y Media/Getty Images Por tanto trabajo y también por el mágico reencuentro que tuvo con los ex RBD: Anahí y Christopher Uckerman en la boda de Maite Perroni y el productor Andrés Tovar. "Fue maravilloso, fue muy nostálgico", confiesa. "Estar en un lugar donde habíamos grabado Rebelde hace 20 años [Valle de Bravo] fue muy especial". Y más que especial fue ver plena a su amiga Perroni. "La veo muy feliz", dice. ¿Y tú Chris? ¿Cómo está tu corazón? "Mi corazón está tranquilo", finaliza.

