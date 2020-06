Christian Chávez escribe autobiografía junto con su madre Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de todas las vicisitudes que ha atravesado en estas últimas semanas, Christian Chávez está en el mejor momento de su vida personal y profesional. El ex RBD, que forma parte de la serie de Netflix La casa de las flores, tendrá próximamente su debut como escritor. “Lamentablemente estamos en cuarentena, pero es uno de los mejores momentos que he tenido”, dijo el cantante. ¿Cómo te trata la pandemia? Ha sido complicado, pero creo que es una parte de adaptarse. Lo que me ha ayudado mucho es levantarme y agradecer. Mi ejercicio no lo dejo de hacer todas las mañanas. Continúas trabajando desde casa. He estado trabajando en la parte musical. Terminé de preparar mi conferencia [motivacional] El poder de reinventarte. Sigo trabajando en mi biografía con mi mamá a través de Zoom. Image zoom Mezcalent Cuéntanos sobre ese libro. Cuando pasó esto de la cuarentena se me ocurrió la idea de escribirla con mi mamá [Olivia Garza] y a diario tenemos una sesión de 45 minutos o una hora. Un capítulo va a hablar ella y un capítulo voy a hablar yo. Va a ayudar a muchas personas. Empezamos con la historia de mi mamá y cómo fue su primer [encuentro con el] mundo gay. Su mejor amigo fue asesinado por su propia familia en el norte de México a golpes cuando supieron que era homosexual. Para mí y mi mamá es una catarsis. Estás en tu mejor etapa profesional, ¿en qué podremos verte? [Participo en] la nueva temporada de La casa de las flores (Netflix); grabé Cómo sobrevivir soltero, que se estrena en agosto; también hice Madre solo hay dos para Netflix.

