¡Christian Chávez sexy en pijamas y de la mano de una amiga en NY!

Christian Chavez Credit: Luis Jr - Rodrigo Guerra/The Grosby Group El cantante y actor para el tráfico en la Gran Manzana en la víspera de sus esperados conciertos en el Madison Square Garden. Además, Elizabeth Álvarez cumple 46 años y Emilio Osorio presenta su nuevo proyecto, ¡míralos!

Christián Chávez
Christian Chavez Credit: Luis Jr - Rodrigo Guerra/The Grosby Group El cantante y actor mexicano paró el tráfico en las calles de la Gran Manzana con su sexy look de pijamas y zapatillas deportivas en la víspera de sus dos esperados conciertos con RBD en el histórico Madison Square Garden.

Elizabeth Álvarez
elizabeth gutierrez cumpleanos Credit: Mezcalent Y en el set de la telenovela Nadie como Tú (TelevisaUnivision), pillamos a la bella actriz mexicana soplando las velas del pastel que le obsequiaron sus compañeros por su cumpleaños número 46, ¡felicidades!

Juan y Emilio Osorio
Juan Osorio y su hijo Emilio Osorio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El exparticipante de La Casa de los famosos México (der.) recibe un beso apretado por parte de su padre, el célebre productor de telenovelas mexicano, durante la presentación de su nueva canción "Sí o sí", con la que lanza su proyecto musical bajo el nombre Halcón.

Romina Marcos
Romina Marcos Emilio Halcon presentación Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Durante la presentación celebrada en Ciudad de México no pudo faltar la hermana del cantante y actor, quien le demostró su apoyo total.

Heidi Klum, Terry Crews y Sofía Vergara
Heidi Klum Terry Crews Sofía Vergara America's Got Talent - Season 18 Y en el show America's Got Talent (NBC) captamos un momento cándido al pie de la mesa del jurado, con la actriz colombiana inmortalizando este encuentro.

Lorena Herrera, Lucía Méndez y Roxana Castellanos
Monologos de La Vagina - Press Conference Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Las actrices sonríen durante la presentación ante los medios de la obra Monólogos de la vagina, en el Salón Las Tertulias de Ciudad de México.

J Balvin
Jimmy Butler, J Balvin Credit: Backgrid/The Grosby Group Y vaya sorpresa que se llevaron los transeúntes en Manhattan con el juego que encabezaron el cantante colombiano (izq.), y Jimmy Butler, estrella del equipo de la NBA Miami Heat en una cancha pública, ¡wow!

¡Adiós al verano!
Lucia Dominguez (Estrella de Palpito, Netflix), Jorge Cárdenas y Carolina Lizarazo Credit: The Lee Agency Y ya para despedir la temporada nos encontramos con el empresario y influencer Antonio Sustiel (izq.), junto con sus amigos, los actores Ana Lucía Domínguez —estrella de la serie Pálpito (Netflix)—, Jorge Cárdenas y Carolina Lizarazo, en Puerto Vallarta, México.

Amal y George Clooney
Amal and George Clooney DVF Awards 2023 Credit: Jacopo Raule/Getty Images La abogada británica y su marido robaron miradas al hacer su gran entrada en la fiesta de gala de los premios DVF en Venecia, Italia.

