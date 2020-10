"Nos canceló": Christian Chávez confirma que Dulce María no estará en el tributo a RBD El cantante fue franco y contó los motivos por los que su compañera no formará parte del reencuentro artístico más esperado de los últimos años. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hicieron historia y más de una década después de su separación, Rebelde sigue moviendo masas. Sus fans están de celebración tras darse a conocer el evento virtual que tendrá lugar el próximo 26 de diciembre que reunirá al sexteto más famoso de los últimos tiempos. Un reencuentro que culminará en un concierto que cumplirá así el sueño de sus millones de seguidores en todo el mundo. Desafortunadamente llega con un sabor agridulce pues no todos sus integrantes participarán en esta celebración tan esperada. Christian Chávez acaba de confirmar que Dulce María no estará presente. Una noticia que ha puesto muy tristes a quienes ansiaban verles juntos, quizás por última vez. El joven ha dado las razones de su ausencia en un vivo en redes. "Lamentablemente Dulce al principio iba a estar, nos había dicho en marzo y después nos canceló", explicó. "No está por cuestión del embarazo y después es la lactancia", prosiguió. Aunque le dieron la posibilidad de posponerlo para marzo cuando ella ya estuviera más recuperada, igualmente Dulce rechazó la participación. "Nos dijo que tampoco iba a poder en marzo, entonces se pasó para diciembre", aclaró con cara triste pero sin malos rollos con su compañera. "Lo entendemos perfectamente, no le echamos para nada la culpa pero nosotros no queremos dejar de estar juntos para cantarles, para conectarnos otra vez después de tantos años porque creo que lo más importante es la música", expresó. Feliz por aquello de volver a esa época dorada que tantos buenos momentos le reportó como artista y persona, Christian también quiso aclarar que esto no significa un regreso definitivo del grupo. "Esto no es un reencuentro, es un tributo a la música de RBD", aseveró serio para que no hubiera malentendidos. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El evento comenzará a las 10:00 AM (CST) y durante seis horas los fanáticos de todo el globo terráqueo podrán formar parte de este maratón tributo mandando sus vídeos a la página seroparecer.world. A las 5:00 PM (CST), a través de un código único que se generará con la compra de un boleto, los fans podrán acceder al esperado concierto. Aunque solo sea por unas horas, será uno de los eventos más esperados y celebrados del año. Rebelde marcó una era televisiva y musical que llegó a los corazones de millones de jóvenes y adultos que a día de hoy les siguen recordando con todo el amor. Gracias chicos por este regalo tan bonito.

