Close

¿Qué dijeron Dulce María y Alfonso Herrera a sus compañeros tras el concierto de RBD? Christian Chávez comparte EN EXCLUSIVA la reacción que tuvieron los actores y habla del incierto futuro del exitoso grupo, ¿habrá más de RBD? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Christian Chávez cerró el 2020 por todo lo alto con el esperado concierto de RBD, un acontecimiento único y muy especial que reunió a cientos de miles de fanáticos del grupo pop mexicano en una misma retransmisión en vivo que batió récords de asistencia. ¿Pero será que habrá más de RBD tras esta exitosa presentación musical? "Nunca digas nunca", asegura el actor mexicano a People en Español. "Jamás nos imaginamos nosotros al principio del 2020 que pasaría esto, pero creo que lo más bonito es dejarse sorprender por la vida". El único plan inminente confirmado hasta el momento relacionado con RBD es el lanzamiento de las canciones que pudieron escucharse durante el concierto. "Se va a estrenar en febrero la música del concierto, también se va a estrenar el concierto. La gente ya lo va a poder tener en sus casas, así que va a ser maravilloso", cuenta el también cantante de 37 años. ¿Tras el concierto pudieron hablar con Alfonso y Dulce? ¿Qué les dijeron? A Poncho le encantó el concierto. Dulce estaba muy emocionada por el tributo que hicimos de 'No pares'. No se lo esperaba. No le habíamos dicho nada. De pronto cuando estábamos ensayando los extrañábamos porque cada uno tiene una personalidad distinta, pero obviamente también entendemos que en la vida uno tiene distintos momentos y tenemos que respetar también los procesos de las personas. Creo que ahorita para Dulce lo más importante era tener este momento de ser mamá y olvidarse de todo y es muy respetable y Poncho la verdad es que siempre el cantar nunca fue lo que más le gustó. Al contrario. Él de pronto sufría un poco esa parte, entonces también es entendible. Pero lo tenemos desde otro lado, desde el lado del apoyo. Image zoom Image zoom Left: Christian Chávez | Credit: Mezcalent Right: Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez Anahí compartió que se había contagiado durante el concierto… Lamentablemente Anahí se contagió ahí, pero afortunadamente ninguno de nosotros nos contagiamos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Regresa a la televisión Christian regresa el 26 de enero a la televisión como parte del elenco de La suerte de Loli, la nueva comedia dramática de Telemundo que protagoniza Silvia Navarro. "Era una apuesta arriesgada porque es una dramedy, entonces si no encuentras justo la forma en la que lo quieres contar puede ser que la gente como que no lo entienda o se sienta desconectada, pero creo que lo que se logró con el guion, con el cast, con los directores fue maravilloso. Fue una magia y así ve en la pantalla", comenta el integrante de RBD. Image zoom Christian Chávez es Matías en La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO "Todos estamos muy contentos con este proyecto porque, a pesar de que es una comedia romántica, toca temas nuevos y fuertes", agrega emocionado. En La suerte de Loli, Chávez interpreta a Matías, el asistente de Loli (Silvia Navarro) y todólogo de Global Radio. Divertido y carismático, Matías es el brazo derecho de Loli y quien la apoya en todo incondicionalmente. Es abiertamente gay y odia los estereotipos, por eso es un hombre auténtico, único en su estilo y personalidad. Está cansado de darlo todo y no ser reconocido, por eso hoy está pasando una mala racha en su matrimonio con Arturo y también se cuestiona que Loli no le dé más crédito por todo lo que él le resuelve.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Qué dijeron Dulce María y Alfonso Herrera a sus compañeros tras el concierto de RBD?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.