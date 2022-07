Christian Chávez causa revuelo con maquillaje y ropa femenina: "Esta foto no la había subido por miedo" Mira la imagen de Christian Chávez que ha causado polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Christian Chávez dio a conocer su homosexualidad, se ha convertido en un defensor de la comunidad LGTBIQ+ y participa en movimientos alusivos. Además ha tenido un reconocimiento personal de su cuerpo y no duda en posar completamente y dar a conocer las imágenes públicamente. Ahora, también se abre y muestra una instantánea donde se le ve con ropa femenina y maquillado. "Haciendo reflexión de todo lo que ha pasado por haber alzado la voz, estoy profundamente conmovido del apoyo que he recibido, de cómo han compartido sus historias conmigo, de sentir el abrazo de mi comunidad y también de tantos aliados", escribió en para acompañar la fotografía que posteó en su cuenta de Instagram. Confesó que dudó en dar a conocer esta imagen ante las posibles críticas. Pese a todo, prefirió hacerlo. "Gracias por ser nuestra luz y ganas de cambiar el mundo; puede más que muchos mensajes de odio. ¡¡Gracias por que lo bueno siempre pesa más!!", agregó. "PD. Esta foto no la había subido por separado por miedo a los comentarios o los likes y saben una cosa… sigo en el proceso de amarme tal como soy, luz y oscuridad". Los internautas no dudaron en pronunciarse ante esta publicación con una serie de halagos y mensajes de apoyo hacia el integrante de RBD. "No tengas miedo de nada y sobretodo no hagas caso de esos comentarios mala onda. Es tu Instagram y es tu vida, y puedes poner la foto que quieras y vestirte como quieras", mencionó un usuario. christian chavez rbd crop top Credit: christian chavez instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo por lo que eres y en amor ¡te abrazo siempre bebé!"; "Pura luz amigo"; "Te adoro y agradezco tu voz"; "Niño hermoso, te queremos sieeeempre"; "Enhorabuena, estamos en tiempos en donde existe más aceptación, menos odio y más amor. Mientras no le hagas daño a nadie con tus acciones y seas feliz, te sientas pleno, quédate tranquilo", y "¡¡¡Eres lo máximo!!!", fueron otros comentarios. Christian Chávez ha logrado superar cualquier especulación o polémica sobre su sexualidad y relaciones sentimentales; prefiere concentrarse en su trabajo profesional y mantenerse reservado en cuanto a su vida personal se refiere.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Chávez causa revuelo con maquillaje y ropa femenina: "Esta foto no la había subido por miedo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.